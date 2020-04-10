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11 квітня • оновлено в 07:13
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Міністр фінансів заявив, що Україні не потрібно реструктуризувати держборг

3.2т
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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогодні в Україні немає умов для реструктуризації державного боргу.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, боргове навантаження зараз контролюється й очікується кредитна підтримка Світового банку та Європейської комісії.

"На сьогодні жодних умов для проведення реструктуризації немає. Тобто, немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Всесвітнього банку, Європейської комісії", – заявив Марченко.

Сергій Марченко

Сергій Марченко

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України має намір уже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Сергій Марченко Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
долги
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Мы ожидаем получения целой кучи кредитов, нам будет, чем отдавать предыдущие кредиты, все хорошо!
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Мир Миру
Мир Миру
Треба припиняти знущання над мізками Зеленського. Уряд хоче віддати 17 млрд дол зовнішнього боргу, гривню і землю України «в навантаження». Взамін, планує отримати 10 млрд дол кредиту. Хто дозволить таке зробити в період глибокої економічної кризи в країні?
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0
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
В 2020 году Украина должна выплатить по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы На сегодня Украина не выплатила ещё НИЧЕГО!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Kuksov Michael, Выплатили вроде, лямов 200-300 по моему)
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