Міністр фінансів розповів, чи загрожує Україні дефолт

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив проти реструктуризації зовнішніх боргів і заперечує можливість дефолту України.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передають Українські Новини. "Я ставлюся до таких ідей (до припинення виплат за зовнішніми боргами) категорично негативно. Можна один раз не заплатити кошти, які ви винні. І іншим разом вам не повірять і не дадуть в борг. На жаль, в практиці України такі випадки були, коли ми здійснювали реструктуризацію", – сказав міністр.

Він додав, що необхідно проводити зважену боргову політику. "Я вважаю, що необхідно шукати можливості і не проводити реструктуризацію, проводити зважену боргову політику, щоб про ситуацію навіть не йшлося. Списують борги або проводять реструктуризацію або країни, в яких політики абсолютно безвідповідальні, або країни, які не мають можливості заплатити за боргами . Вважаю, що Україна не повинна йти таким шляхом ... Не треба вживати слово дефолт ... його не буде", – підкреслив Марченко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібно 644 млрд грн, 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

При цьому в НБУ впевнені, що ані дефолт, ані проблеми з обслуговуванням держборгу Україні не загрожують. Одне з можливих джерел погашення заборгованості – нові борги. Наприклад, тільки кредит від МВФ може становити більш ніж $5,5 млрд, при цьому його отримання відкриє можливість узяти дешеві кредити в інших фінансових установах.