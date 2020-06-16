Міністр економіки Петрашко заявив про катастрофічне зростання цін в Україні

Андрій Довгань Mакроекономіка 16:17, 16.06.2020 Оновлено: 16:48, 16.06.2020

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.

Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.

"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим, як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.

"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.

Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року. Це найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

В Україні обіцяні президентом Володимиром Зеленським ставки на іпотеку в 10% можна виконати після того, як банки платитимуть за депозити вдвічі менше, водночас інфляція повинна залишатися на низькому рівні.

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