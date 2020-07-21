Мінфін продав ОВДП на 11,5 млрд гривень

Міністерство фінансів України у вівторок, 21 липня, продало облігацій внутрішньої позики на понад 11,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у Facebook. Інвесторам запропонували три випуски цінних паперів, два з яких номіновано в національній валюті і один – в іноземній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців та 2 роки.

Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,67 млрд грн, а від дворічних – 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 7,74%, в той час як 2-річних – 10,25%.

В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $171 млн. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,39%.

"За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 11,501 млрд грн", – повідомили у Мінфіні.

Мінфін продав ОВДП на 11,5 млрд грн Мінфін

Результати аукціонів ОВДП Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава НБУ Яків Смолій заявив, що активи продаж облігацій державного боргу, котору проводив Нацбанк, не можна назвати "пірамідою". Також, за його словами, вона не є причиною збитків експортерів.