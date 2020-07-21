Мінфін продав ОВДП на 11,5 млрд гривень
Міністерство фінансів України у вівторок, 21 липня, продало облігацій внутрішньої позики на понад 11,5 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у Facebook. Інвесторам запропонували три випуски цінних паперів, два з яких номіновано в національній валюті і один – в іноземній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців та 2 роки.
Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,67 млрд грн, а від дворічних – 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 7,74%, в той час як 2-річних – 10,25%.
В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $171 млн. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,39%.
"За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 11,501 млрд грн", – повідомили у Мінфіні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава НБУ Яків Смолій заявив, що активи продаж облігацій державного боргу, котору проводив Нацбанк, не можна назвати "пірамідою". Також, за його словами, вона не є причиною збитків експортерів.