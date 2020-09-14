Мінфін подав до Кабміну проєкт бюджету України на 2021 рік: головне про документ
Міністерство фінансів України направило проєкт Державного бюджету України на 2021 рік на розгляд уряду.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Мінфіну у Facebook у понеділок, 14 вересня.
Там зазначили, що документ на розгляд Верховної Ради надійде вчасно, тобто до 15 вересня.
Ключові пріоритети проєкту держбюджету-2021:
підвищена мінімальна заробітна плата;
якісна освіта;
доступна медицина;
протидія пандемії та COVID-19;
вакцинація;
турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
надійна оборона та безпека;
велике будівництво (дороги);
зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
розвиток культури;
підтримка спорту високих досягнень;
масштабна цифровізація економіки;
фінансово спроможні регіони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що проєкт бюджету України на 2021 рік у Верховній Раді очікують до 15 вересня.
В Україні за сім місяців 2020 року дефіцит держбюджету становив понад 47 млрд грн. До того ж у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін представить і подасть до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2021 рік 15 вересня.