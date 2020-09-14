Мінфін подав до Кабміну проєкт бюджету України на 2021 рік: головне про документ

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:48, 14.09.2020 Оновлено: 10:23, 14.09.2020

Міністерство фінансів України направило проєкт Державного бюджету України на 2021 рік на розгляд уряду.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Мінфіну у Facebook у понеділок, 14 вересня.

Там зазначили, що документ на розгляд Верховної Ради надійде вчасно, тобто до 15 вересня.

Ключові пріоритети проєкту держбюджету-2021:

  • підвищена мінімальна заробітна плата;

  • якісна освіта;

  • доступна медицина;

  • протидія пандемії та COVID-19;

  • вакцинація;

  • турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

  • надійна оборона та безпека;

  • велике будівництво (дороги);

  • зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

  • розвиток культури;

  • підтримка спорту високих досягнень;

  • масштабна цифровізація економіки;

  • фінансово спроможні регіони.

Мінфін подав проєкт бюджету на 2021 рік до Кабміну.
Facebook / Міністерство фінансів України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що проєкт бюджету України на 2021 рік у Верховній Раді очікують до 15 вересня.

В Україні за сім місяців 2020 року дефіцит держбюджету становив понад 47 млрд грн. До того ж у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін представить і подасть до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2021 рік 15 вересня.

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