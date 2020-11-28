Мільярдер заявив, що розчарований в грошах і витратив цілий статок на біткоїни

Один з найбагатших людей світу Рікардо Салінас Плієго (по даним Forbes має статки у понад 12 млрд доларів) інвестував 10% свого ліквідного портфел. в біткоїни.

Про це повідомляє видання Сryptodaily. Напередодні цього рішення він поділився відео, на якому викидають величезні суми паперових грошей в сміття. Тим самим він показав як інфляція перетворює звичайні гроші в папір.

"Він є єдиним мільярдером з Мексики, який, схоже, виграв від пандемії коронавірусу і економічної кризи, яка виникла в результаті", – пише видання.

До речі, раніше мільярдер Масаесі Сон (глава SoftBank ) втратив через інвестиції в біткоїн близько 130 млн доларів і продав всю свою криптовалюту.

Останні кілька тижнів курс біткоїну впевнено зростає і вже подолав максимальну позначку за два роки. Одна з причин такого зростання: на тлі економічної кризи, падіння економік більшості країн інвестори намагаються врятувати свої гроші і вкладають їх в різні активи, в тому числі і в криптовалюту. Традиційно на першому місці за популярністю виявилася перша криптовалюта – біткоїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.