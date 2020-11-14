Мільярдер спрогнозував "вибухове зростання" і сказав, коли спаде пандемія

Мільярдер Білл Акман спрогнозував: світова економіка буде в "жахливому" стані найближчі три-чотири місяці. Але потім вакцина стане доступна в багатьох країнах і почнеться "вибухове зростання".

Такий прогноз бізнесмен озвучив виданню Forbes. Одна з проблем: підприємства не зможуть працювати "на відкритому повітрі", як робили влітку, тому будуть змушені зовсім закритися. Коли вакцина стане доступна більшості, очікується "вибухове зростання" ресторанного і готельного бізнесу.

Ресторанні холдинги Акмаєва також містять ресторанні бренди Burger King і Popeye, а також Starbucks. "Я думаю, що буде вибухове зростання кількості подорожей, коли люди харчуватимуться не вдома і захочуть жити своїм життям... Так що поєднання цих факторів може призвести до деякого гарного, сподіваюся, вибухового зростання", – пояснив бізнесмен.

Як зазначає видання, з початку пандемії він заробив 2,6 мільярда доларів, зробивши ставку на 27 мільйонів доларів на індекси високоприбуткових облігацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни у першому читанні. У проєкті бюджету України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше із цієї суми піде на депутатські потреби й інфраструктуру, медицину, спорт.