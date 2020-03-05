Милованов попередив про загрозу кризи в Україні через коронавірус

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці України.

На його думку, в разі потреби уряд повинен пом'якшити податки, дати пенсіонерам "комунальні канікули" й захистити митами українських виробників. Про це йдеться в списку п'яти найголовніших пріоритетів у економіці України, які Милованов назвав у Facebook.

Милованов сказав, як зберегти економіку

Що Милованов запропонував робити далі

Утримати макроекономічну стабільність

За словами Милованова, потрібно зберегти стабільний курс гривні (24-26 грн/$), низьку інфляцію (5%), економічне зростання (3,2% в 2019 році, 3,7% у 2020 році), зростання зарплат (18% в 2019 році), збалансований бюджет з низьким дефіцитом (1-2%), низькі ставки за боргом уряду (10%).

Залучати інвестиції в економіку

"Інвестиції – єдиний шлях для розвитку України. Зношеність основних засобів виробництва в Україні становить в середньому 60%. У країн-сусідів – 35-40%. Потрібно використовувати всі наявні інструменти для залучення інвестицій – внутрішніх і зовнішніх, малого бізнесу, приватизація, концесії, індустріальні парки, програми підтримки експорту й МСБ, капітальні інвестиції з бюджету, інвестиційні няні", – написав колишній міністр.

Розвивати ринки: землі, праці, капіталу, технологій, інтелектуальних прав власності тощо.

Захищати права власності.

Милованов вважає, що без верховенства права (і захисту прав інвесторів і кредиторів) жодні зміни не матимуть реального потужного ефекту.

Протистояти коронавірусу

Ексміністр переконаний, що ймовірність епідемії в Україні низька, але поступово зростає. Вона може спричинити кризу в економіці.

"Уряд повинен підготувати чітку й практичну стратегію реагування в економіці: монетарна політика (надання ліквідності, пом'якшення ставки тощо), фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка), за необхідності обмеження економічної активності певних галузей і підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі, меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари або послуги критичні під час епідемії", – попередив Милованов.

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