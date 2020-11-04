Мільйони українців ховаються від податків: Кабмін введе "ознаки роботи", а "слуги" пропонують "бонуси"

В Україні один із найвищих у Європі рівнів тіньової економіки. Роботодавці не хочуть платити податки за співробітників, бізнес – показувати чесний оборот, співробітники – декларувати додаткові доходи.

Щоб частково вирішити проблему "сірої зайнятості", у Кабміні пропонують ввести чіткі критерії, які дозволять визначити, з ким обов'язково потрібно оформляти трудовий договір.

Про те, чи допоможе це змінити ситуацію з тінню, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головна проблема – відсутність культури сплати податків в Україні, погоджуються опитані OBOZREVATEL експерти. Не заплатити повинно бути соромно, тоді ситуація почне змінюватися.

Зараз же, як підрахували в Державній податковій службі, "загубилися" приблизно 5,6 млн осіб. Вони перебувають у працездатному віці, але ніякі доходи не декларують. Різні доходи отримали 19,7 млн осіб, з них 11,6 млн – зарплату (2,1 млн із них це пенсіонери, які працюють).

"Податкова служба України досить тривалий час не бачить на податковій карті з економічно активного населення 5,6 млн громадян", – сказав агентству "Інтерфакс-Україна" глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

За різними оцінками, в Україні в тіні перебуває від чверті до половини ВВП. Цілі сфери (наприклад, ринок оренди житла) практично повністю не платять податки. Також не платять прибутковий податок і заробітчани, хоча за законом повинні декларувати зароблене за кордоном.

"Потрібні радикальні дії щодо тіньовиків. Це повинні бути жорстокі дії. Ми до коронавірусу втратили 500 тисяч платників ЄСВ. Із коронавірусом це вже мільйон. На мільйон менше платників. Вони пішли в тінь, як тільки скасували штрафи", – пояснив в коментарі OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Такий підхід не підтримують у фракції влади "Слуга народу". Своїм рішенням вони практично нівелювали штрафи для роботодавців, які офіційно не оформляють своїх співробітників. Наприклад, нардепка Дарина Володіна розповіла: що вона пропонує взяти до уваги приклад із країн, де за білі зарплати держава виплачує "премії". Водночас, як саме відстежити, біла це зарплата чи частину з неї все-таки заплатили в конверті й чи потрібно при цьому карати тих, хто частину зарплатного фонду приховував від податків, політикиня не уточнила.

"Думаю, краще вдатися до моделі заохочення, а не покарання. Ми про це говорили з експертами ще минулої осені. Є прекрасний приклад однієї з європейських країн: компанія виплачує своїм співробітникам в повному обсязі білі зарплати, за результатами року отримує так званий кешбек із бюджету", – сказала Володіна.

Податки за українців платить роботодавець, можливо, зокрема й через це багато українців навіть не підозрюють, скільки вони платять у бюджет. Наприклад, з кожної зарплати потрібно заплатити 22% єдиного соцвнеску, 18% прибуткового податку і 1,5% військового збору.

Прибутковий податок потрібно платити і з інших доходів, наприклад, від оренди нерухомості, від додаткового заробітку, підробки. Але в цьому випадку платити потрібно самостійно – до травня наступного року заповнити декларацію і заплатити за травень минулого року.

18% за законом потрібно платити:

із заробітної плати;

із доходу від оренди нерухомості;

із доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності;

за суму пенсії, яка перевищує її розрахунковий розмір;

із суми, яку отримали від роботодавця на похорон члена сім'ї;

із відрядження, якщо витрати "не вписалися" в норму;

із відсотків за банківським депозитом тощо.

5% потрібно платити:

від продажу другого автомобіля за рік;

від дивідендів по акціях і корпоративних прав;

за спадок.

Якщо в цьому році був який-небудь із вище перерахованих доходів, до травня 2021-го потрібно звернутися до податкової за місцем реєстрації, заповнити декларацію та сплатити податок.

Роботодавці не зможуть оформляти своїх співробітників як фізосіб-підприємців або підписувати з ними договір підряду, якщо робота співробітника відповідає хоча б трьом із семи ознак. Відповідні нововведення прописані в законопроєкті Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства.

У Міністерство регулярно надходять скарги на роботодавців, які відмовляються офіційно оформляти співробітників, а натомість пропонують підписати договір трудового підряду або працювати зовсім нелегально, йдеться в пояснювальній записці. З договором трудового підряду роботодавець не повинен платити всі податки за співробітника, гарантувати йому лікарняний, відпустку. Звільнити можуть у будь-який момент.

Проаналізувавши КЗпП, у відомстві прийшли висновку, що відмова оформляти на повний робочий день цілком вписується в рамки закону. І щоб виправити ситуацію, розробили зміни. За новим проєктом роботодавець зобов'язаний прийняти на роботу, якщо є хоча б три із семи ознак офіційного працевлаштування на повний робочий день.

Ознаки трудових відносин:

співробітник особисто виконує професійні завдання під наглядом того, в інтересах кого виконується завдання;

робота постійна, і, як правило, не передбачає конкретного результату за певний період часу;

робота виконується на узгодженому робочому місці, дотримується графік і трудовий розпорядок;

співробітнику забезпечують умови праці (інструменти, обладнання тощо);

систематично виплачується винагорода за роботу;

роботодавець встановлює тривалість робочого часу;

співробітнику компенсують відрядження та інші витрати, які пов'язані з виконанням завдань.

Також договори підряду заборонять підписувати з працівниками, які будуть виконувати роботи в небезпечних для здоров'я умовах, на роботах зі шкідливими умовами, або там, де є потреба у професійному доборі. У такому разі залучати можна буде або співробітників на повний робочий день і з повним офіційним оформленням, або фізосіб-підприємців.

Навіть якщо зазначений законопроєкт ухвалять, без жорсткого контролю, штрафів і, головне, культури сплати податків, кардинально ситуацію з тінню не вирішити.