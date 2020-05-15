"Ми показали Чорнобиль, але кажуть "не треба": українці виступили категорично проти закриття АЕС

Антон Малиновський Mакроекономіка 00:04, 16.05.2020 Оновлено: 00:58, 16.05.2020

Майже 70% українців виступили проти закриття атомних електростанцій.

Відповідні дані були отримані під час онлайн-опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". В опитуванні взяли участь 8927 осіб.

69,9% заявили, що не підтримують ідею відмови від атомної енергетики і закриття АЕС, і тільки 30,1% виступили за такий варіант розвитку подій.

"Ми їм показали Чорнобиль, страшні кадри, але вони все одно кажуть: "Не треба", – прокоментував результати ведучий Савік Шустер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о міністра енергетики Ольга Буславец в зв'язку з перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалюти.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

"Боятися треба не смерті, а пустого життя": що відомо про загиблого спецпризначенця

У селі в Одеській області побудують унікальну площу з літнім кінотеатром

Війська Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

Росіяни – "брати", а війна – "братовбивча": майор ЗСУ втрапив у скандал

Зустрічали на колінах: на Вінниччині попрощалися із убитим на Донбасі воїном