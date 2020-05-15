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16 травня • оновлено в 03:22
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"Ми показали Чорнобиль, але кажуть "не треба": українці виступили категорично проти закриття АЕС

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Майже 70% українців виступили проти закриття атомних електростанцій.

Відповідні дані були отримані під час онлайн-опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". В опитуванні взяли участь 8927 осіб.

69,9% заявили, що не підтримують ідею відмови від атомної енергетики і закриття АЕС, і тільки 30,1% виступили за такий варіант розвитку подій.

"Ми їм показали Чорнобиль, страшні кадри, але вони все одно кажуть: "Не треба", – прокоментував результати ведучий Савік Шустер.

"Ми показали Чорнобиль, але кажуть "не треба": українці виступили проти закриття АЕС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о міністра енергетики Ольга Буславец в зв'язку з перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалюти.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Енергетика НАЕК Енергоатом
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