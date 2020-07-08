Ми підтримуємо незалежність НБУ, але як жити, якщо бюджет за курсом 30 грн/$, – Зеленський

Через курс гривні, який зберігався в Україні останнім часом вітчизняні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

Як повідомила Інтерфакс Україна, таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесменами Чернівецької області в середу, 8 липня. На його думку, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо голови Нацбанку України.

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства і закрилися через цей курс, - це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції. Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк. Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний і т.д., і ви це прекрасно все знаєте", – сказав президент.

На його думку, навколо вистачає "людей, які "допомагають" Україні". Як приклад глава держави навів заяву ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що МВФ потрібно не надавати підтримку Україні, поки не буде призначено незалежного глава Нацбанку.

"Тому ми вас чудово розуміємо, ми знаємо, скільки через цей курс українських підприємств просто закрилися, і все інше, і COVID-19... Вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо, я в цьому впевнений", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз потрібно говорити про якесь стримування курсу гривні.