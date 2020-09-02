Меркель захистила "Північний потік-2": як Німеччина виступила проти США і України
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд доб'ється завершення будівництва російського "Північного потоку-2". При цьому німецька лідерка розкритикувала намір США ввести санкції.
Про те, чому Німеччина виступає за "Північний потік-2", який вдарить по Україні та Польщі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Меркель "за" Північний потік, а США – проти
"Ми вважаємо незаконними ці екстериторіальні санкції, тобто санкції, які виходять за межі території США", – цитує канцлера видання RTL. Три сенатори США написали в німецький порт Засніц-Мукран на Балтійському морі лист із погрозами вжити каральних заходів проти членів ради директорів, керівників і акціонерів, якщо вони братимуть участь у запуску або роботі "Північного потоку-2".
Як пояснює OBOZREVATEL аналітик Єгор Комов, "Північний потік-2" – це проєкт не тільки Росії, але й Німеччини. Німці не менше за росіян зацікавлені в новому трубопроводі. Для них – це шанс стати енергетичним хабом Європи.
"Без "Північного потоку-2" можна легко обійтися, поставки в Європу стабільні. Але і якщо зараз вони неможливі без участі української газотранспортної системи, то після запуску "Північного потоку-2" Україна ризикує залишитися без транзиту. Це для нас велика проблема. Перше – що робити, якщо одна з найбільших в Європі газотранспортних систем (наша) залишиться без газу, перетвориться на купу металу. Друге – чим замінити щорічний дохід у розмірі в мільярди доларів від транзиту. Є ще питання безпеки – поки у нас газопровід, на активні військові дії Росія не піде", – пояснює Комов.
Загроза для України
Росія ж у разі запуску "Північного потоку-2" зможе відмовитися від українського газопроводу і затвердить свої позиції головного постачальника блакитного палива в ЄС. Такий розклад невигідний не тільки Україні, але й Польщі (вони також можуть втратити транзит).
США і самі готові постачати зріджений газ в Європу, ба більше, вони неодноразово повторювали, що не можна з одного боку приймати санкції проти РФ, засуджувати її агресію в Україні, а з іншого – фінансувати її, купуючи газ.
І зараз зацікавленість Німеччини очевидна, як ніколи. Напередодні розширення санкцій ЗМІ дізналися про суперечку між німецькою канцлеркою Ангелою Меркель і президентом США Дональдом Трампом. Розмова була про "Північний потік-2" і його роль в Європі.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпром".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.