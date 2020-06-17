Медведєв поскаржився на "аморальну" відмову Заходу зняти з Росії санкції

У Росії назвали "аморальною" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти з неї санкції під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Цю вимогу Кремля було заблоковано на рівні ООН.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у статті для журналу "Росія в глобальній політиці". Росія попросила про скасування санкцій на початку пандемії, але практично відразу отримала відмову.

"Нас відразу ж звинуватили в тому, що ми переслідуємо якісь власні інтереси, хоча в резолюції йшлося не про Росію, а про ті держави, які перебувають у вкрай тяжкому становищі (наприклад, про Венесуелу чи Іран). США, країни ЄС, Великобританія, Україна і Грузія негайно заблокували в Генеральній асамблеї ООН проєкт російської резолюції. І це рішення в період пандемії не можна назвати інакше, як аморальним і безвідповідальним", – поскаржився Медведєв.

На цю новину відреагували у соцмережах. "Окупанти продовжують скиглити від корисних санкцій і випрошувати їх зняття", – висміяв у Twitter слова Медведєва блогер Кримський Бандерівець.

Реакція на заяву Медвєдєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть Крим Україні.

Також Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією та зменшення втрат економіки від карантину.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік. Вони не прислухалися до вмовлянь Кремля послабити тиск під приводом боротьби з пандемією.