Медведчук уже давно володіє часткою в "1+1", а Суркіс може використовувати цю інформацію проти НБУ

Один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук через свою дружину Оксану Марченко вже багато років володіє часткою в телекомпанії "1+1", однак приховував свою участь.

Як розповідають наближені до групи телеканалів джерела OBOZREVATEL, компанія "Болвік Венчерз ЛТД", яку Медведчук вніс до декларації в якості власності своєї дружини, вже тривалий час володіє часткою в телекомпанії "1+1" в розмірі 24,6%. Зазначені акції через компанію належать трьом бізнесменам в рівних частках (по 8,2% акцій "плюсів").

Серед цих власників: дружина Медведчука і Ігор Суркіс. Останній через траст вказано в структурі власності єдиним власником загальної частки "Болвік Венчерз ЛТД" (24,6%). При цьому насправді і у компанії, і у акцій є відразу троє рівноправних власників. Тобто представляє компанію Суркіс, але володіє тільки 1/3.

Структура власності 1 + 1 1 + 1

ааа Структура власності 1+1 1+1

Як стало відомо OBOZREVATEL, інформація про те, що Ігор Суркіс не володіє всім пакетом акцій, а тільки представляє його, може допомогти в судах проти НБУ. Національний банк визнав Суркіса інсайдером ПриватБанку через те, що він разом з Ігорем Коломойським є партнерами по телеканалу "1+1".

Однак нові обставини вказують на те, що у Ігоря Суркіса є менше 10% телеканалу, можуть дозволити адвокатам підприємця пред'явити нові аргументи проти рішення НБУ. Так, якщо він володіє менш, ніж 10% акцій, не може вважатися пов'язаною особою.

Декларація Оксани Марченко НАЗК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Схеми" дізналися, що Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Ця фірма, зареєстрована на дружину політика Оксану Марченко, через ланцюжок інших володіє 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Так само кіпрська фірма, задекларована Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно") із часткою у 24,51%.

У медіагрупі "1+1" заявили, що інформація про це для них так само є новою.

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