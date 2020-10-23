Масштабна чистка на митниці: чим займалися звільнені топменеджери

В Україні відразу після призначення нового головного митника почався переділ влади в відомстві. Всього за один день звільнили 5 керівників обласних і координаційно-моніторингової митниць.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапили накази про звільнення. Як повідомляють наші джерела, такими діями одні куратори відомства "передають привіти" конкуруючим структурам. Згідно з відкритими даними і розслідувань ЗМІ, низка звільнених митників може бути замішана в незаконних схемах.

Отже, 23 жовтня звільнені:

Нідерман С.С (в.о. Начальника координаційно-моніторингової митниці);

Терещук Ю.В (в.о. Начальника Буковинської митниці). Як стверджують в ЗМІ, він нібито сприяв угрупованням "Слонів" і "Кушніра", яких звинувачують у контрабанді з ввезення "важких" турецьких машин;

Цабак В.Я. (в.о. Начальника Галицької митниці). Згідно з даними з відкритих джерел, він нібито разом з підлеглими займався пропуском чорної контрабанди, без митного оформлення, 100 фур на місяць. А також 300 фур на місяць високо ліквідного товару під виглядом секондхенда. А також 3000 "євроблях", по $200 з кожної. Збирав, як кажуть, Чаплін Остап. Крім того, на Краковці пропуск на експорт бурштину по $50 за кг. На Рава-Руській, нібито, збирав готівку Босий Володимир.

Вісьтак І.Я. (І. О. Начальника Волинської митниці);

Мусієнко О.І. (В.о. Начальника Дніпровської митниці);

Панчук (начальник Поліської митниці). З 15 жовтня перебуває на лікарняному. Його пов'язують з ввезенням 10 000 "евроблях" по $ 300 з машини.

Таким чином, відразу після звільнення з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Ентіса почався масштабний переділ влади. Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припиняти схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня Денис Пудрик став виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Його призначення викликало критику серед політиків.

Чиновника було люстровано, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.

21 жовтня Пудрика звільнили з посади.