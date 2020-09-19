Марченко розповів, чи буде співпраця з МВФ і спростував слова Гетманцева

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ в 2021 році є обов'язковою, при цьому він спростував слова голови комітету з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна отримає транш в грудні 2020 року.

Такі заяви представник Кабміну зробив в інтерв'ю "Радіо Свобода". "Я не знаю, звідки глава комітету має таку інформацію. Я такою інформацією як міністр фінансів і людина, яка в уряді відповідає за переговори з МВФ, не володію", – сказав Марченко.

Водночас він не має даних, що наступний транш МВФ може надійти в грудні. Про це говорив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

За його словами, уряд вважає, що одним з джерел покриття дефіциту бюджету буде кредит МВФ.

"Ця співпраця з МВФ, з нашими міжнародними партнерами. Це обов'язкова умова для наступного року. Тобто ми не розглядаємо інші варіанти. Самостійно ми поки не готові фінансувати дефіцит бюджету. Тому це буде приплив валюти, який дозволить нам профінансувати дефіцит", – заявив Марченко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібно 644 млрд грн, 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

При цьому в НБУ впевнені, що ані дефолт, ані проблеми з обслуговуванням держборгу Україні не загрожують. Одне з можливих джерел погашення заборгованості – нові борги. Наприклад, тільки кредит від МВФ може становити більш ніж $5,5 млрд, при цьому його отримання відкриє можливість узяти дешеві кредити в інших фінансових установах.