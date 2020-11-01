Малюська повідомив про масштабні махінації зі смертями в ОРДЛО

Міністерство юстиції України виявило значні фальсифікації в питанні реєстрації народжень і смертей на окупованих територіях Донбасу.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив глава відомства Денис Малюська. Як сказав міністр, "досить великий масштаб фальсифікацій реєстрації народжень і смертей" перевірити зараз немає можливості.

"Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості докладно і з надійністю перевірити документи, що подаються на реєстрацію і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", – сказав глава Мін'юсту.

Він також вказав на бюрократичну проблему. "Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібно рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подачі позовів необхідно сплатити мито. Причому йдеться про кілька мільйонів. А у нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", – пояснив Малюська.

Він висловив надію, що такий "бюрократичний аспект" із часом виправиться.

"Просто я до того, що насправді у нас уже є проблеми з тим, щоб проводити належним чином реєстраційні дії відносно жителів окупованій території", – визнав він.

Денис Малюська Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції Денис Малюська закликав українців висловити своє ставлення до законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду. Відповісти на запитання міністра можна з телефону або комп'ютера.