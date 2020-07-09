ЛІКБЕЗ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО‼️‼️

Цитата Зеленського "як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30. А гривня, ви бачите, яка у нас..."

ПИТАННЯ: ХТО "ВСТАНОВИВ" КУРС ГРИВНІ В БЮДЖЕТІ?

ВІДПОВІДЬ:

порахував - Уряд Зеленського!

проголосувала - Верховна Рада Зеленського!

підписав бюджет - Володимир Зеленський!!

ПИТАННЯ: ЧИ ПОВИНЕН КУРС ГРИВНІ ВІДПОВІДАТИ "ПОРАХОВАНОМУ" В БЮДЖЕТІ??

ВІДПОВІДЬ:

НЕ ПОВИНЕН‼️‼️ Бо курс гривні "порахований в бюджеті" - ЦЕ ПРОГНОЗ НА НАСТУПНИЙ РІК!! А реальний курс - "встановлює" економіка країни, її розвиток/падіння!!

ПИТАННЯ: ДЛЯ ЧОГО В БЮДЖЕТІ ПОРАХОВАНО "ЗАВИЩЕНИЙ" КУРС???

ВІДРОВІДЬ: ЦЕ ГРА УРЯДУ!! ПОСТАВИТИ ЗАВИЩЕНІ ПОКАЗНИКИ КУРСУ ТА ІНФЛЯЦІЇ!!

Вищий курс, вища інфляція - вищі прогнозні доходи бюджету!! Вищі доходи бюджету - БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПОДЕРИБАНИТИ на різні піар-ідейки Президента, типу "Велике корупційне будівництво"!

ВИСНОВОК‼️‼️

Уряд Зеленського - змахлював з показниками бюджету!

Слуги народу Зеленського за це свідомо проголосували;

Зеленський це все освятив своїм підписом під держбюджетом!

ВСЯ ЦЯ МАХІНАЦІЯ ЗАРАЗ "ПРОЯВИЛАСЬ"!!

І хто на думку Зеленського в цій схемі "вср*вся"???? Невістка!!! Тобто, НАЦБАНК!

МОЖЕ ЦЮ ЕЛЕМЕНТАРЩИНУ ХТОСЬ ПОЯСНИТИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ?????

УШІ В‘ЯНУТЬ ВІД ЙОГО "ПЕРЛІВ" І ЗНАННЯ ЕКОНОМІКИ...

Трагедія навіть не в тому, що з нього відверто ржуть учасники зустрічей.

З УКРАЇНИ ВЖЕ РЕГОЧЕ ВЕСЬ СВІТ!! СОРОМ!!!!