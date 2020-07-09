Махінація Зеленського з держбюджетом: з нас регоче весь світ
ЛІКБЕЗ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО‼️‼️
Цитата Зеленського "як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30. А гривня, ви бачите, яка у нас..."
ПИТАННЯ: ХТО "ВСТАНОВИВ" КУРС ГРИВНІ В БЮДЖЕТІ?
ВІДПОВІДЬ:
порахував - Уряд Зеленського!
проголосувала - Верховна Рада Зеленського!
підписав бюджет - Володимир Зеленський!!
ПИТАННЯ: ЧИ ПОВИНЕН КУРС ГРИВНІ ВІДПОВІДАТИ "ПОРАХОВАНОМУ" В БЮДЖЕТІ??
ВІДПОВІДЬ:
НЕ ПОВИНЕН‼️‼️ Бо курс гривні "порахований в бюджеті" - ЦЕ ПРОГНОЗ НА НАСТУПНИЙ РІК!! А реальний курс - "встановлює" економіка країни, її розвиток/падіння!!
ПИТАННЯ: ДЛЯ ЧОГО В БЮДЖЕТІ ПОРАХОВАНО "ЗАВИЩЕНИЙ" КУРС???
ВІДРОВІДЬ: ЦЕ ГРА УРЯДУ!! ПОСТАВИТИ ЗАВИЩЕНІ ПОКАЗНИКИ КУРСУ ТА ІНФЛЯЦІЇ!!
Вищий курс, вища інфляція - вищі прогнозні доходи бюджету!! Вищі доходи бюджету - БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПОДЕРИБАНИТИ на різні піар-ідейки Президента, типу "Велике корупційне будівництво"!
ВИСНОВОК‼️‼️
Уряд Зеленського - змахлював з показниками бюджету!
Слуги народу Зеленського за це свідомо проголосували;
Зеленський це все освятив своїм підписом під держбюджетом!
ВСЯ ЦЯ МАХІНАЦІЯ ЗАРАЗ "ПРОЯВИЛАСЬ"!!
І хто на думку Зеленського в цій схемі "вср*вся"???? Невістка!!! Тобто, НАЦБАНК!
МОЖЕ ЦЮ ЕЛЕМЕНТАРЩИНУ ХТОСЬ ПОЯСНИТИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ?????
УШІ В‘ЯНУТЬ ВІД ЙОГО "ПЕРЛІВ" І ЗНАННЯ ЕКОНОМІКИ...
Трагедія навіть не в тому, що з нього відверто ржуть учасники зустрічей.
З УКРАЇНИ ВЖЕ РЕГОЧЕ ВЕСЬ СВІТ!! СОРОМ!!!!
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