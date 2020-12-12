Лукашенку заборонять в'їзд, а його активи заморозять: Швейцарія оголосила нові санкції

Рада Федерації Швейцарії ввела санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора і ще 13 осіб, яких підозрюють в організації незаконних арештів і силового розгону мирних мітингів.

Всім, хто потрапив в "чорний список", заборонять в'їзд до Швейцарії, а їх активи на території країни заморозять. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Санкції набули чинності 11 грудня 2020-го. "Федеральна рада також вирішила включити до постанови ембарго на озброєння і товари, які можуть використовуватися для внутрішніх репресій. ЄС вже ввів відповідне ембарго в 2011 році. В значній мірі це було реалізовано в Швейцарії на основі існуючого законодавства про контроль за військовими матеріалами і товарами", – йдеться в постанові.

28 червня 2006-го Рада Федерації вже ухвалила рішення про застосування примусових заходів щодо Білорусі на основі постанови ЄС. Для прийняття нових заходів постанова була повністю переглянута.

"Швейцарія дуже стурбована напруженою ситуацією і закликає до діалогу між урядом і громадянським суспільством. Вона закликає Білорусь дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань в галузі прав людини. До них відносяться дотримання прав на свободу вираження поглядів, зібрань і асоціацій, звільнення всіх затриманих осіб та розслідування стверджень щодо тортур або жорсткого поводження", – йдеться в повідомленні Ради.

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