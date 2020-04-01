Лукашенко назвав найбільшу проблему Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що головна проблема його країни – економіка, і вона зараз важливіша, ніж пандемія коронавірусу.

При цьому він повторив слова про ситуацію президента США Дональда Трампа і зазначив, що згоден з його думкою, передає БелТА.

Олександр Лукашенко

"Є ряд проблем, які ми повинні обговорити з вами. Не будемо приховувати, це і політичні питання. Але найбільша проблема – це економіка", – сказав Лукашенко.

Він заявив, що влада Білорусі намагається зробити так, щоб підприємства працювали, а люди отримували зарплату.

"Тут у мене формула Трампа. Мені дуже сподобалося, коли він так відверто сказав, що якщо ми не почнемо негайно працювати (до американців звернувся, де друкують цей долар, перша економіка в світі), то людей помре більше від безробіття і голоду, ніж від коронавірусу. Дуже правильно сказав. Нам що говорити? Треба працювати і рятуватися від цієї кризи, як тільки можна", – заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що не треба скидати з рахунків і тему вірусних хвороб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти введення карантину в країні через поширення коронавірусу.

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