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1 квітня • оновлено в 17:04
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Лукашенко назвав найбільшу проблему Білорусі

1.6т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що головна проблема його країни – економіка, і вона зараз важливіша, ніж пандемія коронавірусу.

При цьому він повторив слова про ситуацію президента США Дональда Трампа і зазначив, що згоден з його думкою, передає БелТА.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Є ряд проблем, які ми повинні обговорити з вами. Не будемо приховувати, це і політичні питання. Але найбільша проблема – це економіка", – сказав Лукашенко.

Він заявив, що влада Білорусі намагається зробити так, щоб підприємства працювали, а люди отримували зарплату.

"Тут у мене формула Трампа. Мені дуже сподобалося, коли він так відверто сказав, що якщо ми не почнемо негайно працювати (до американців звернувся, де друкують цей долар, перша економіка в світі), то людей помре більше від безробіття і голоду, ніж від коронавірусу. Дуже правильно сказав. Нам що говорити? Треба працювати і рятуватися від цієї кризи, як тільки можна", – заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що не треба скидати з рахунків і тему вірусних хвороб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти введення карантину в країні через поширення коронавірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
економіка
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Комментарии на сайте не модерированы
Лопатин Василий
Лопатин Василий
Самая большая проблема в Беларуси — сам Лукашенко.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
И в этот момент дружественная Украина поддержала санкции против Беларуси.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вы будете смеяться, но Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. Таких идиотских решений у нас не принимали даже тогда, когда МИД возглавлял идиот.
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