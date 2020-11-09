Як же добре, що я рідко дивлюся телевізор, інакше можна було б реально збожеволіти. Вчора випадково натрапила на підведення підсумків тижня по одному з українських каналів. Природно, мова йшла про пандемію коронавируса. Журналісти, експерти, депутати лякали людей страхітливими прогнозами захворюваності і смертності, говорили про те, що Україна наближається до того моменту, коли буде змушена піти по італійському сценарієм і почати сортування хворих на предмет необхідності порятунку. І навіть в моргах місць, виявляється, теж не вистачає ...

Вважаю, що залякують людей навмисне, оскільки влада вбачає лише один вихід із ситуації – локдаун. А так як локдаун – непопулярний захід, то сподіваються, що людський страх виправдає його.

Нагадаю, що в березні – травні вже вводився суворий карантин. Нам пояснювали його необхідність важливістю підготувати медичну систему до другої хвилі коронавируса. На жаль, медична система не була підготовлена, апарати ШВЛ і захисні засоби не закуплені в потрібному обсязі, а гроші з Коронавірусние фонду витрачені не за цільовим призначенням.

До того ж, карантин, дійсно, знижує поширення захворювання, але сам вірус нікуди не дівається і як тільки карантин слабшає – моментально збільшується число хворих. Але ж локдаун не може бути нескінченним! Відповідно, необхідно розробити стратегію боротьби з короновірусом, і реально боротися з ним!

Я багато писала про неприйнятність витрачання на дороги і патріотичне кіно коштів Коронавірусние фонду і необхідність направлення їх безпосередньо на боротьбу з пандемією, але, на жаль, до сих пір не була почута. У зв'язку з цим, я вирішила спробувати скористатися ще одним інструментом комунікації з владою і подала електронну петицію президенту про необхідність проведення масового безкоштовного тестування населення на COVID-19 за рахунок коштів Коронавірусние фонду.

Чому я вважаю, що запропонована мною міра – це реальний спосіб побороти коронавірус?

По-перше, дуже багато людей не знають про те, що заражені, оскільки переносять хворобу в легкій формі, але при цьому вони є переносниками захворювання. Також, далеко не всі люди, що мають симптоми коронавируса, здають тести, адже платні тести – це дорого, а безкоштовний тест везе зробити не всім, а результат необхідно чекати до 10 днів. Саме масове тестування дозволить виявити таких людей і тим самим розірвати ланцюжок захворюваності.

По-друге, я впевнена, що ізолювати потрібно не здорових людей, а хворих. Адже зараз у нас відбувається абсолютно протилежна ситуація. Здорові люди не можуть ходити туди, куди їм потрібно через різні обмежень, в той час, як хворі змушені переміщатися по місту, стояти в чергах в лабораторіях і лікарнях.

По-третє, я не винайшла велосипед. У минулі і ці вихідні Словаччина пішла цим шляхом і провела масове безкоштовне експрес-тестування населення на антиген. Зрозуміло, що Україна значно більше Словаччини і це організувати складніше, але я впевнена, що можливо.

І нарешті, я переконана, що прийшов час використовувати Коронавірусние фонд за призначенням! І ми, платники податків, має право вимагати від влади, щоб вона нас почула!

Прошу всіх, хто згоден з моєю пропозицією, підтримати петицію!