Курс рубля почав відвойовувати докризові позначки

Андрій Довгань Mакроекономіка 10:48, 3.06.2020

У Росії триває зміцнення рубля. На Московській біржі в середу, 3 червня, долар подешевшав майже на 37 копійок, опустившись до 68,29 руб./$.

Євро також подешевшало – його вартість знизилася до 76,64 руб./євро (мінус 5 копійок). Про це свідчать дані торгів станом на 10:20 за київським часом.

Біржовики радять спекулянтам активно продавати іноземну валюту.

Курс валют в Росії
investing.com
Курс валют в Росії
investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка Росії через коронакризу і обвал цін на нафту в квітні 2020 року впала на 12%.

В уряді Росії збираються закривати дірки в бюджеті за рахунок продажу населенню "народних" облігацій Мінфіну (ОФЗ-н) та їхніх аналогів в регіонах.

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Економіка Mакроекономіка

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