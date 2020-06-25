В Україні подорожчав долар, але подешевшало євро
Курс валют в Україні 25 червня (Фото: колаж OBOZREVATEL)
Довідковий курс долара в Україні на 25 червня встановився на позначці 26,65 грн. У такий спосіб він зріс на 4 копійки.
Євро водночас подешевшало на 5 копійок і зупинилося на позначці 30,06 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 25 червня
100 доларів США – 2665 грн (+4 коп.)
100 євро – 3006 грн (-5 коп.)
Курс валют 25 червня (НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,78 грн/$
Курс валют 25 червня (Мінфін)
Євро:
Купівля – 29,75 грн/€
Продаж – 30,19 грн/€
Курс валют 25 червня (Мінфін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,67 грн/$
Продаж – 26,74 грн/$
Курс валют 25 червня (kurs.com.ua)
Євро:
Купівля – 29,99 грн/€
Продаж – 30,23 грн/€
Курс валют 25 червня (kurs.com.ua)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,68 грн/$
Продаж – 26,73 грн/$
Курс валют 25 червня (Мінфін)
Євро:
Купівля – 29,90 грн/€
Продаж – 29,97 грн/€
Курс валют 25 червня (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 24 червня встановився на позначці 26,60 грн. У такий спосіб він знизився на 6 копійок. Євро водночас подорожчало на 13 копійок і зупинилося на позначці 30,12 грн.