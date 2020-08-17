Курс валют на 17 серпня: гривня на початку тижня зміцнилася до долара і євро
Нацбанк України в понеділок, 17 серпня, знизив курси іноземних валют. Долар подешевшав на 6 копійок, а вартість євро знизилася на 11 копійок.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 17 серпня
1 долар США – 27,34 грн
1 євро – 32,30 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,22 грн/$ (-3 коп.)
Продаж – 27,53 грн/$ (-3 коп.)
Євро:
Купівля – 31,95 грн/€ (-3 коп.)
Продаж – 32,52 грн/€ (-3 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,35 грн/$
Продаж – 27,45 грн/$
Євро:
Купівля – 32,46 грн/€
Продаж – 32,57 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,38 грн/$
Продаж – 27,43 грн/$
Євро:
Купівля – 32,13 грн/€
Продаж – 32,22 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 12 копійок і встановився на рівні 27,40 грн. А вартість євро зросла – до 32,41 грн (+2 коп.)