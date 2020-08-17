Курс валют на 17 серпня: гривня на початку тижня зміцнилася до долара і євро

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:42, 17.08.2020 Оновлено: 10:04, 17.08.2020

Нацбанк України в понеділок, 17 серпня, знизив курси іноземних валют. Долар подешевшав на 6 копійок, а вартість євро знизилася на 11 копійок.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 17 серпня

  • 1 долар США – 27,34 грн

  • 1 євро – 32,30 грн.

Курс НБУ
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,22 грн/$ (-3 коп.)

  • Продаж – 27,53 грн/$ (-3 коп.)

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,95 грн/€ (-3 коп.)

  • Продаж – 32,52 грн/€ (-3 коп.)

Курс євро в банках
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,35 грн/$

  • Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,46 грн/€

  • Продаж – 32,57 грн/€

Курс євро в обмінниках
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,38 грн/$

  • Продаж – 27,43 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,13 грн/€

  • Продаж – 32,22 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 12 копійок і встановився на рівні 27,40 грн. А вартість євро зросла – до 32,41 грн (+2 коп.)

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Російський журналіст порівняв Соловйова із засновником нацистської ідеології

Зупиніться! Лукашенко повторив "легендарне" прохання Януковича. Відео

У Білорусі на тлі "антимайдану" провели в останню путь жертву протестів. Фото

Двоє терористів "ЛНР" намагалися втекти до ЗСУ: окупанти зізналися, що одного вбили

У Росії на дорозі в Білорусь помітили колону військової техніки. Фото