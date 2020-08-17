Курс валют на 17 серпня: гривня на початку тижня зміцнилася до долара і євро

В Україні подешевшали долар і євро. Колаж Обозревателя
Нацбанк України в понеділок, 17 серпня, знизив курси іноземних валют. Долар подешевшав на 6 копійок, а вартість євро знизилася на 11 копійок.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,34 грн
1 євро – 32,30 грн.
Курс НБУ НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,22 грн/$ (-3 коп.)
Продаж – 27,53 грн/$ (-3 коп.)
Курс долара в банках Мінфін
Євро:
Купівля – 31,95 грн/€ (-3 коп.)
Продаж – 32,52 грн/€ (-3 коп.)
Курс євро в банках Мінфін
Долар:
Купівля – 27,35 грн/$
Продаж – 27,45 грн/$
Курс долара в обмінниках kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,46 грн/€
Продаж – 32,57 грн/€
Курс євро в обмінниках kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,38 грн/$
Продаж – 27,43 грн/$
Курс долара на чорному ринку Мінфін
Євро:
Купівля – 32,13 грн/€
Продаж – 32,22 грн/€
Курс євро на чорному ринку Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 12 копійок і встановився на рівні 27,40 грн. А вартість євро зросла – до 32,41 грн (+2 коп.)
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