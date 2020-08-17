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Курс валют на 17 серпня: гривня на початку тижня зміцнилася до долара і євро

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
1,8 т.
Курс валют в Україні

В Україні подешевшали долар і євро. Колаж Обозревателя

Нацбанк України в понеділок, 17 серпня, знизив курси іноземних валют. Долар подешевшав на 6 копійок, а вартість євро знизилася на 11 копійок.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 17 серпня

  • 1 долар США – 27,34 грн

  • 1 євро – 32,30 грн.

Курс НБУ

Курс НБУ НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,22 грн/$ (-3 коп.)

  • Продаж – 27,53 грн/$ (-3 коп.)

Курс долара в банках

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,95 грн/€ (-3 коп.)

  • Продаж – 32,52 грн/€ (-3 коп.)

Курс євро в банках

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,35 грн/$

  • Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,46 грн/€

  • Продаж – 32,57 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,38 грн/$

  • Продаж – 27,43 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,13 грн/€

  • Продаж – 32,22 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 12 копійок і встановився на рівні 27,40 грн. А вартість євро зросла – до 32,41 грн (+2 коп.)

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УкраїнаКурс валютнаціональний банк Українигривняєвродолар
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