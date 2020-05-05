Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Курс рубля змінився через нафту: скільки коштує російська валюта

2.4т
Читати матеріал російською

У Росії зміцнюється курс рубля. У вівторок, 5 травня, на Московській біржі вартість долара знизилася на 69 копійок – до 74,12 руб./$. Це відбувається на фоні здорожчання нафти.

Євро подешевшало до 80,72 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Біржовики радять спекулянтам активно продавати іноземну валюту.

Вартість долара в Росії на біржі

Вартість долара в Росії на біржі

Чому зміцнюється рубль

Очевидно, що рубль, який вкрай залежить від світових цін на нафту, не може дорожчати, коли вартість сировини падає. І це насправді так.

За підсумками березня та квітня через падіння цін на нафту РФ втратила понад $1 млрд (приблизно 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, в Мінфіні РФ вирішили на цю суму з 7 квітня до 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. щодня.

У такий спосіб російський рубль справді зміцнюється попри дешеву нафту. Але робиться це за кошт "проїдання" валютних запасів Кремля.

У Deutsche Bank підрахували, що якщо російська нафта Urals коштуватиме $15 за барель, то резерви Фонду національного добробуту Росії (ФНД, резервний фонд країни) вичерпаються трохи більше ніж за два роки.

Курс долара в Росії

Курс долара в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня призвів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Андрій Довгань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги