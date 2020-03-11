У Росії курс рубля падає другий день поспіль

У Росії в середу, 11 березня, тривало падіння курсу рубля – на початку торгів долар злетів до 71,5 руб./$. На ситуацію навіть не вплинули ціни на нафту, які виросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу на початку цього тижня.

За даними Московської біржі, за ніч рубль впав на 10 копійок. Далі курс коливався: спочатку різко виріс, дійшовши до 71,68 руб./$, але згодом пішов на зниження. Станом на 10.25 ранку за київським часом долар в Росії коштує 71,43 руб.

Курс долара в Росії Московська біржа

А ось євро 11 березня зробило різкий стрибок і з вівторка подорожчало відразу на 60 копійок – до 81,1 руб.

Курс євро в Росії Московська біржа

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