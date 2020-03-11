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11 березня • оновлено в 11:06
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У Росії курс рубля падає другий день поспіль

3.4т
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У Росії в середу, 11 березня, тривало падіння курсу рубля – на початку торгів долар злетів до 71,5 руб./$. На ситуацію навіть не вплинули ціни на нафту, які виросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу на початку цього тижня.

За даними Московської біржі, за ніч рубль впав на 10 копійок. Далі курс коливався: спочатку різко виріс, дійшовши до 71,68 руб./$, але згодом пішов на зниження. Станом на 10.25 ранку за київським часом долар в Росії коштує 71,43 руб.

Курс долара в Росії

Курс долара в Росії

Московська біржа

А ось євро 11 березня зробило різкий стрибок і з вівторка подорожчало відразу на 60 копійок – до 81,1 руб.

Курс євро в Росії

Курс євро в Росії

Московська біржа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн у день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона ухвалена в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
рубль євро Новини Росії долар
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Вчера 73, сегодня 71, обос в какую сторону он валится?
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