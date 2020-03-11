У Росії курс рубля падає другий день поспіль

У Росії в середу, 11 березня, тривало падіння курсу рубля – на початку торгів долар злетів до 71,5 руб./$. На ситуацію навіть не вплинули ціни на нафту, які виросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу на початку цього тижня.
За даними Московської біржі, за ніч рубль впав на 10 копійок. Далі курс коливався: спочатку різко виріс, дійшовши до 71,68 руб./$, але згодом пішов на зниження. Станом на 10.25 ранку за київським часом долар в Росії коштує 71,43 руб.
Курс долара в Росії
Московська біржа
А ось євро 11 березня зробило різкий стрибок і з вівторка подорожчало відразу на 60 копійок – до 81,1 руб.
Курс євро в Росії
Московська біржа
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн у день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона ухвалена в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
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