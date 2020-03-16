Курс рубля в Росії знову обвалився: графік

В Росії у понеділок, 16 березня, обвалився курс рубля. На фоні зниження цін на нафту і епідемії коронавірусу він перевищив психологічну позначку в 74 руб./$.

За даними Московської біржі, торги минулої п'ятниці були закриті на рівні 72,59 руб./$. Тобто долар подорожчав відразу на 1,41 рубль. Вартість американської валюти продовжила зростання.

Вартість валют в Росії Московська біржа

Вартість долара в Росії Московська біржа

Курс євро також злетів. Якщо в п'ятницю торги закрилися з вартістю 80,73 руб./євро, то вже у понеділок до 9.40 ранку за київським часом курс піднявся до 82,60 руб./євро.

Вартість євро в Росії Московська біржа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Курс рубля в Росії продовжив падіння – вперше з лютого 2016 року його перевищив критичну позначку в 75 руб./$. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту, пандемії коронавірусу і початку економічної кризи.

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