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16 березня • оновлено в 10:21
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Курс рубля в Росії знову обвалився: графік

4.5т
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В Росії у понеділок, 16 березня, обвалився курс рубля. На фоні зниження цін на нафту і епідемії коронавірусу він перевищив психологічну позначку в 74 руб./$.

За даними Московської біржі, торги минулої п'ятниці були закриті на рівні 72,59 руб./$. Тобто долар подорожчав відразу на 1,41 рубль. Вартість американської валюти продовжила зростання.

Вартість валют в Росії

Вартість валют в Росії

Московська біржа

Вартість долара в Росії

Вартість долара в Росії

Московська біржа

Курс євро також злетів. Якщо в п'ятницю торги закрилися з вартістю 80,73 руб./євро, то вже у понеділок до 9.40 ранку за київським часом курс піднявся до 82,60 руб./євро.

Вартість євро в Росії

Вартість євро в Росії

Московська біржа

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро рубль долар
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Петров Игорь
Петров Игорь
...давай,деревянный рекордсмен,мы за тебя болеем.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Валится сортир!
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