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25 березня • оновлено в 09:59
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Курс рубля в Росії подолав психологічну позначку: скільки коштує

5.5т
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У Росії другий день поспіль зміцнюється курс рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолла психологічну позначку в 78 рублів, знишившись до 77,98 руб./$.

Тобто, курс долара став на 30 копійок нижче, ніж напередодні. Також на 10 копійок подешевшало євро – до 84,38 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Вартість долара в Росії

Вартість долара в Росії

Московська біржа

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Московська біржа

Як падав рубль

Минулий тиждень (з 16 по 20 березня) виявився одним з найгірших для російської валюти за останні роки. За даними Московської біржі, торги в п'ятницю, 14 березня, були закриті на рівні 72,59 руб./$, а в момент відкриття в понеділок, 16 березня, курс склав вже 74 руб./$. Весь тиждень рубль втрачав вартість.

  • 16 березня – 74,65 руб./$;

  • 17 березня – 75,44 руб./$;

  • 18 березня – 80,87 руб./$;

  • 19 березня – 79,12 руб./$;

  • 20 березня – 79,93 руб./$.

Тобто, за тиждень вартість долара відносно рубля зросла з 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Курс рубля

Курс рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
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