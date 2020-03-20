Головна Новини
20 березня • оновлено в 10:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Курс рубля в Росії продовжив падіння: скільки коштує

8.6т
Читати матеріал російською

Курс рубля в Росії не зміг відновитися після падіння. У п'ятницю, 20 березня, долар на відкритті торгів на Мосбіржі коштує 78,90 рублів, євро – 84,72 рубля.

Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. Про це свідчать дані про торги. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту і епідемії коронавірусу.

Таким чином, російська валюта трохи зміцнилася відносно долара (наприкінці торгів у четвер долар продавали по 79,12 руб./$), але впала відносно євро (в четвер було 84,65 руб./євро).

Вартість євро в Росії

Вартість євро в Росії

Московська біржа

До 10.00 за київським часом рубль зміцнився до 78,05 руб./$. Євро коштує 84,7 руб./євро.

Пізніше рубль подолав нову позначку. 10.30 долар на біржі торгується по 77,35 руб./$.

Нагадаємо, російський рубль агентство Bloomberg визнало другою найбільш нестабільною валютою в світі.

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрій Довгань
Теми
Курс валют Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії курс валют долар рубль євро
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
87
22
Смішно
15
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
через 40 минут после открытия биржи Рупь подорожал на целый рупь! Нефть подорожала на 11%. Биржи московские на 6% и 4%. И все это за 40 минут торгов!!!____
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
через 40 минут после открытия биржи Рупь подорожал на целый рупь! Нефть подорожала на 11%. Биржи московские на 6% и 4%. И все это за 40 минут торгов!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия банкрот! путин разорил россию
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Економіка Mакроекономіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги