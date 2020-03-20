Курс рубля в Росії продовжив падіння: скільки коштує

Курс рубля в Росії не зміг відновитися після падіння. У п'ятницю, 20 березня, долар на відкритті торгів на Мосбіржі коштує 78,90 рублів, євро – 84,72 рубля.

Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. Про це свідчать дані про торги. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту і епідемії коронавірусу.

Таким чином, російська валюта трохи зміцнилася відносно долара (наприкінці торгів у четвер долар продавали по 79,12 руб./$), але впала відносно євро (в четвер було 84,65 руб./євро).

Вартість євро в Росії Московська біржа

До 10.00 за київським часом рубль зміцнився до 78,05 руб./$. Євро коштує 84,7 руб./євро.

Пізніше рубль подолав нову позначку. 10.30 долар на біржі торгується по 77,35 руб./$.

Нагадаємо, російський рубль агентство Bloomberg визнало другою найбільш нестабільною валютою в світі.

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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