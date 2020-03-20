Курс рубля в Росії продовжив падіння: скільки коштує

Курс рубля в Росії не зміг відновитися після падіння. У п'ятницю, 20 березня, долар на відкритті торгів на Мосбіржі коштує 78,90 рублів, євро – 84,72 рубля.
Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. Про це свідчать дані про торги. Це відбувається на тлі обвалу цін на нафту і епідемії коронавірусу.
Таким чином, російська валюта трохи зміцнилася відносно долара (наприкінці торгів у четвер долар продавали по 79,12 руб./$), але впала відносно євро (в четвер було 84,65 руб./євро).
Вартість євро в Росії
Московська біржа
До 10.00 за київським часом рубль зміцнився до 78,05 руб./$. Євро коштує 84,7 руб./євро.
Пізніше рубль подолав нову позначку. 10.30 долар на біржі торгується по 77,35 руб./$.
Нагадаємо, російський рубль агентство Bloomberg визнало другою найбільш нестабільною валютою в світі.
Курс валют в Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
19 березня курс рубля впав нижче 81 руб./$. При цьому вартість євро перевищила 89 рублів.
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