Курс рубля в Росії перетнув нову психологічну позначку: графік

Курс рубля в Росії у четвер, 19 березня, обвалився нижче 81 руб./$. При цьому вартість євро перевищила 89 рублів. Це найгірший показник з 2016 року.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Напередодні курс, що падав весь тиждень, подолав психологічну позначку у 80 руб./$, зупинившись на 80,87 руб./$. Це відбувається на тлі епідемії коронавірусу і катастрофічного для Росії зниження цін на нафту.

Вранці в четвер біржовий курс долара в РФ злетів до 81,81 рубля, а потім трохи знизився.

Курс долара в РФ 19 березня Московська біржа

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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