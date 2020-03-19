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19 березня • оновлено в 10:16
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Курс рубля в Росії перетнув нову психологічну позначку: графік

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Курс рубля в Росії у четвер, 19 березня, обвалився нижче 81 руб./$. При цьому вартість євро перевищила 89 рублів. Це найгірший показник з 2016 року.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Напередодні курс, що падав весь тиждень, подолав психологічну позначку у 80 руб./$, зупинившись на 80,87 руб./$. Це відбувається на тлі епідемії коронавірусу і катастрофічного для Росії зниження цін на нафту.

Вранці в четвер біржовий курс долара в РФ злетів до 81,81 рубля, а потім трохи знизився.

Курс долара в РФ 19 березня

Курс долара в РФ 19 березня

Московська біржа

Курс рубля в Росії

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
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