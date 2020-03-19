Курс рубля в Росії перетнув нову психологічну позначку: графік

Курс рубля в Росії у четвер, 19 березня, обвалився нижче 81 руб./$. При цьому вартість євро перевищила 89 рублів. Це найгірший показник з 2016 року.
Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Напередодні курс, що падав весь тиждень, подолав психологічну позначку у 80 руб./$, зупинившись на 80,87 руб./$. Це відбувається на тлі епідемії коронавірусу і катастрофічного для Росії зниження цін на нафту.
Вранці в четвер біржовий курс долара в РФ злетів до 81,81 рубля, а потім трохи знизився.
Курс долара в РФ 19 березня
Московська біржа
Курс рубля в Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Курс рубля в Росії 18 березня вперше з лютого 2016 року обвалився нижче 80 руб./$. Курс євро перевищив 87 рублів/євро.
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