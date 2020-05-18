Курс рубля в Росії подолав психологічну позначку

У Росії активно зміцнюється рубль. На Московській біржі вперше за довгий час вартість долара впала нижче за 73 руб./$.

Станом на 10:30 за київським часом долар просів на 62 копійки – до 72,98 руб./$. Курс євро також подолав психологічну позначку – він знизився до 78,97 руб./євро (мінус 64 копійки). Про це свідчать дані торгів.

Це відбувається на тлі подорожчання нафти і рекордних продажів валюти Центробанком РФ, який намагається закрити діру в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд у травні).

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками березня та квітня через падіння цін на нафту РФ втратила понад $1 млрд (приблизно 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, у Мінфін РФ вирішили на цю суму продавати долари – на 3,5 млрд руб. щодня.