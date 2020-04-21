У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль

У Росії падає курс рубля. У вівторок, 21 квітня, на Московській біржі вартість долара піднялась вище за 76 руб./$.

У порівнянні з понеділком долар подорожчав на 48 копійок. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість долара на біржі в Росії

Обвал російської валюти відбувається на тлі історичного падіння цін на нафту. 20 квітня вартість бареля нафти американського сорту WTI і російського Urals досягла від'ємних значень.

У понеділок вартість долара на Мосбірже злетіла з 73,99 руб./$ (курс в момент закриття біржі в п'ятницю) до 75,55 руб./$. Тобто, долар подорожчав на 1,56 руб.

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

Довідковий курс долара в Україні 21 квітня встановлений на позначці 27,07 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,42 грн, таким чином він подешевшав на 21 копійку за добу.