Головна Новини
21 квітня • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль

6.7т
Читати матеріал російською

У Росії падає курс рубля. У вівторок, 21 квітня, на Московській біржі вартість долара піднялась вище за 76 руб./$.

У порівнянні з понеділком долар подорожчав на 48 копійок. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість долара на біржі в Росії

Вартість долара на біржі в Росії

Обвал російської валюти відбувається на тлі історичного падіння цін на нафту. 20 квітня вартість бареля нафти американського сорту WTI і російського Urals досягла від'ємних значень.

У понеділок вартість долара на Мосбірже злетіла з 73,99 руб./$ (курс в момент закриття біржі в п'ятницю) до 75,55 руб./$. Тобто, долар подорожчав на 1,56 руб.

Курс рубля в Росії

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

Довідковий курс долара в Україні 21 квітня встановлений на позначці 27,07 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,42 грн, таким чином він подешевшав на 21 копійку за добу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта євро рубль долар
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ну, теперь к а к л о ж о п ы е запануют...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги