Курс рубля: в Америці готують для Росії неприємний сюрприз

Федеральна резервна система США готується прийняти рішення, від якого залежить майбутнє рубля. Якщо там не захочуть міняти облікову ставку, то російська валюта може постраждати.

Як повідомляє gazeta.ru, з великою ймовірністю її можуть знизити на 25 базисних пунктів до 2-2,25% (зараз вона становить 2,5%). Видання пише, що зниження облікової ставки вимагає як президент США Дональд Трамп, так і великі біржові гравці.

У 2018 року ФРС тричі підвищувала базову облікову ставку, довівши її в кінцевому підсумку до 2,5%. Це, на думку глави Білого дому, послабило економічне зростання. "Базова процентна ставка ФРС занадто висока, а євро та інші валюти знецінені щодо долара, що шкодить американській економіці", - неодноразово повторював Трамп.

Більшість експертів, пише gazeta.ru, вважають, що ставку знизять. "Найвірогіднішим сценарієм ми бачимо зниження ключової ставки на 25 базових пунктів", - говорить провідний фінансовий аналітик "Алор Брокер" Сергій Рапотьков.

За його словами, в такому випадку найбільш ймовірний курс рубля - 62,50-64 рублів за долар.

Рубль

А ось якщо облікову ставку залишать без зміни, це "зламає" всі розрахунки біржовиків і вдарить по рублю.

"Досить велика кількість позицій по ф'ючерсах на біржах відкриті з урахуванням прогнозу на зниження ставки. Тому, якщо буде прийнято інше рішення, це може привести до агресивної переоцінці своїх портфелів спекулянтами і зробити істотний вплив на російський ринок. Це може підштовхнути котирування вгору до 65 рублів за долар ", - говорить Рапотьков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії курс євро пробив позначку в 70 рублів, однак найближчим часом вартість європейської валюти може підскочити. Ключову роль в нинішньому зміцненні рубля зіграло рішення Європейського центрального банку.

Раніше в Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз в 3,4%, а вартість долара може скласти 70 руб/$.

При цьому російські аналітики ще більш песимістичні в оцінках. Вони впевнені, що в 2019 році росіян може чекати інфляційний шок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram