Курс рубля обвалився після новини про отруєння Навального речовиною з групи "Новачок"

Ярослав Маркін Mакроекономіка 18:20, 2.09.2020 Оновлено: 18:21, 2.09.2020

Курс рубля в Росії обвалився після того, як військові токсикологи Німеччини встановили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Курс долара на Московській біржі злетів майже на 2 рубля – до 75,54 руб./$. Вартість євро піднялася на 1,79 руб. – до 89,46 руб./эвро. Російська валюта продовжує слабшати.

Про це свідчать дані торгів станом на18:05 за київським часом.

Вартість євро на Московській біржі.
investing.com
Вартість долара на Московській біржі.
investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня військові токсикологи Бундесверу встановили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

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