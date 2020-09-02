Курс рубля обвалився після новини про отруєння Навального речовиною з групи "Новачок"

Курс рубля в Росії обвалився після того, як військові токсикологи Німеччини встановили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Курс долара на Московській біржі злетів майже на 2 рубля – до 75,54 руб./$. Вартість євро піднялася на 1,79 руб. – до 89,46 руб./эвро. Російська валюта продовжує слабшати.

Про це свідчать дані торгів станом на18:05 за київським часом.

Вартість євро на Московській біржі. investing.com

Вартість долара на Московській біржі. investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня військові токсикологи Бундесверу встановили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".