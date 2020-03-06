Подолав психологічну позначку: в Росії обвалився курс рубля

У Росії впав курс рубля. У п'ятницю, 6 березня він подолав психологічну позначку в 68 руб/$.

Про це свідчать дані Московської біржі. На момент початку торгів о 9-й годині ранку за київським часом російська валюта трохи зміцнилася (до 67,39 руб/$). Але близько 11.30 курс на графіку стрімко пішов вгору, подолавши позначку у 68,14 руб/$.

Курс рубля впав

Таким чином долар подорожчав одразу на 75 копійок і продовжив зростання.

Курс долара в Росії moex.com

Такий самий обвал у Росії трапився і з курсом євро. На момент початку торгів він коштував 75,67 руб, а до 12-ї години він пробив позначку у 77 рублів. Таким чином, курс євро злетів на 1,33 руб.

Курс євро в Росії moex.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 2 березня, долар подешевшав на 60 копійок. Його вартість склала 66,3 руб.

Національний банк України у п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок.

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