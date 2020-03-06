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6 березня • оновлено в 13:45
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Подолав психологічну позначку: в Росії обвалився курс рубля

6.9т
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У Росії впав курс рубля. У п'ятницю, 6 березня він подолав психологічну позначку в 68 руб/$.

Про це свідчать дані Московської біржі. На момент початку торгів о 9-й годині ранку за київським часом російська валюта трохи зміцнилася (до 67,39 руб/$). Але близько 11.30 курс на графіку стрімко пішов вгору, подолавши позначку у 68,14 руб/$.

Курс рубля впав

Курс рубля впав

Таким чином долар подорожчав одразу на 75 копійок і продовжив зростання.

Курс долара в Росії

Курс долара в Росії

moex.com

Такий самий обвал у Росії трапився і з курсом євро. На момент початку торгів він коштував 75,67 руб, а до 12-ї години він пробив позначку у 77 рублів. Таким чином, курс євро злетів на 1,33 руб.

Курс євро в Росії

Курс євро в Росії

moex.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 2 березня, долар подешевшав на 60 копійок. Його вартість склала 66,3 руб.

Національний банк України у п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Рухнул рубль, а жрать нечего хрюканам. Парадокс!
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Mason Chris
Mason Chris
Klymko Bogdan, русишвайне это те русские которые под предводительством немцев создали УНР, а потом прозвались украинцами
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Кристина Стефанова, Дадада ,хрюканам русишшвайне жрать нечего .
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