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23 березня • оновлено в 10:32
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У Росії знову обвалився курс рубля: графік

7.1т
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Початок тижня курс рубля в Росії почав з обвалу – в понеділок, 23 березня, російська валюта подешевшала до 81,08 руб./$. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Вартість євро склала 87,07 руб./євро. Це один з найгірших показників з 2016 року, свідчить сайт Московської біржі. Це відбувається на тлі катастрофічного для Росії обвалу цін на нафту і пандемії коронавірусу.

Минулої п'ятниці торги завершилися на рівні 79,93 руб./$ і 85,40 руб /євро.

Вартість долара в Росії

Вартість долара в Росії

Московська біржа

Вартість валют в Росії

Вартість валют в Росії

Московська біржа

Як падав рубль

Минулий тиждень (з 16 по 20 березня) виявився одним з найгірших для російської валюти за останні роки. За даними Московської біржі, торги в п'ятницю, 14 березня, були закриті на рівні 72,59 руб./$, а в момент відкриття в понеділок, 16 березня, курс склав вже 74 руб./$. Весь тиждень рубль втрачав вартість.

  • 16 березня – 74,65 руб./$;

  • 17 березня – 75,44 руб./$;

  • 18 березня – 80,87 руб./$;

  • 19 березня – 79,12 руб./$;

  • 20 березня – 79,93 руб./$.

Тобто, за тиждень вартість долара відносно рубля зросла з 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Російський рубль

Російський рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії вкотре обвалився рубль. Торги на Мосбіржі у п'ятницю, 20 березня, завершилися на позначці 79,93 руб./$. А за тиждень вартість долара злетіла на 7,34 рубля.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рубль євро курс валют долар
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a alexeyon
a alexeyon
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Шо, опять?
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