Курс рубля в Росії продовжив падіння: скільки коштує

Андрій Довгань Mакроекономіка 11:02, 22.04.2020 Оновлено: 11:08, 22.04.2020

У Росії продовжує падати вартість рубля. На Московській біржі в середу, 22 квітня в момент початку торгів долар злетів на 43 копійки – до 77,49 руб./$.

Також з 83,71 руб. до 84,18 руб. подорожчало євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Потім пік минув і іноземні валюти трохи ослабли. На 11.00 за київським часом долар коштує 76,86 руб./$, євро – 83,47 руб./евро.

Вартість долара на біржі в Росії

Обвал російської валюти відбувається на тлі історичного падіння цін на нафту. 20 квітня вартість бареля нафти американського сорту WTI і російського Urals досягла негативних значень.

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

НБУ встановив довідковий курс долара на 22 квітня на позначці 27,08 грн, що на 1 копійку вище, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,35 грн, таким чином він подешевшав на 7 копійок за добу.

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