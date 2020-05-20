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20 травня • оновлено в 10:35
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У всьому світі дорожчає нафта: як відреагував рубль

1.6т
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У Росії коливається курс рубля. На Московській біржі в середу, 20 травня, вартість долара знизилася на 12 копійок, до 72,42 руб./$. А ось відносно євро рубль просів.

Вартість європейської валюти піднялася на 9 копійок – до 79,28 руб./євро. Про це свідчать дані торгів станом на 10:10 за київським часом.

Це відбувається на тлі подорожчання нафти і рекордних продажів валюти Центробанком РФ, який намагається закрити діру в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд в травні).

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Офіційний курс валют в Росії

На середу, 20 травня, Центробанк РФ встановив такий курс валют:

  • долар – 72,29 рублів;

  • євро – 76,16 рублів.

Офіційний курс в РФ

Офіційний курс в РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками березня і квітня через падіння цін на нафту РФ втратила більше $ 1 млрд (близько 77,8 млрд рублів). Щоб покрити недоліки в казні, в Мінфін РФ вирішили на цю суму з 7 квітня по 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. кожен день.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро рубль долар Новини Росії курс валют
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