Курс євро в Україні впав до рекордної позначки: чого чекати від валюти

В Україні курс євро опустився до 30,41 грн/€. Востаннє європейська валюта знижувалася до такої позначки вісім місяців тому — 22 червня 2018-го. У березні 2019-го курс гривні щодо євро може досягти річного мінімуму.

Про це OBOZREVATEL розповіли аналітики валютних ринків. Так, фінансовий експерт Володимир Мазуренко вважає, що курс європейської валюти за сприятливих обставин може опуститися до 30,3 грн/€. Водночас старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що мінімальна позначка у коридорі складе 30,5 грн/€.

Що вплинуло на курс євро в Україні:

світові тренди на фінансових ринках; підвищення облікової ставки в США призводить до зниження євро та інших світових валют;

торговий оборот з ЄС; експортні виручки дозволяють поповнювати валютний запас України, підвищуючи курс національної валюти щодо європейської;

кон'єктура на сировинних ринках; Україна в першу чергу заробляє на експорті сировини: чим вищі на неї ціни, тим більше валюти надходить до країни;

Курс євро за рік

"З початку 2019 року на ринку сформувалися сприятливі умови для гривні, викликані монетарною політикою НБУ і високою прибутковістю ОВДП (облігації внутрішньої держпозики. — ред.), яка приваблює іноземних інвесторів (за січень-лютий нерезиденти наростили портфель гривневих ОВДП на більш ніж 10%, до 12,9 млрд грн)", — пояснює Андрій Шевчишин.

Згідно з даними НБУ, максимальний курс євро за останній рік склав 33,12 грн/євро (28 вересня 2018-го). 5 березня 2019-го довідковий курс європейської валюти щодо гривні становив лише 30,41 грн/€.

"Курс європейської валюти більше залежить від її вартості на світових ринках, політичної ситуації в ЄС, співвідношення долара до євро. Попит на внутрішньому українському ринку також відіграє свою роль, проте все ж таки важливіший фактор — співвідношення долар/євро", — впевнений Мазуренко .

Варто також зазначити, що гривня з середини лютого також зміцнюється і щодо долара. Як раніше писав OBOZREVATEL, курс гривні щодо долара у березні коливатиметься у діапазоні 26,75–27,75 грн/$.

У 2019-му середній курс долара складе 29,08 грн/$. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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