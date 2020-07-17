Курс євро в Росії виріс до максимальної позначки за три місяці

У Росії помітно ослаб рубль. Курс євро по відношенню до російської валюти в п'ятницю, 17 липня, вперше з початку травня подолав позначку в 82 руб./євро.

Про це свідчать дані Московської біржі. Так, євро подорожчало до 82,07 руб./євро. Це на 59 копійок більше, ніж у момент завершення попередніх торгів. А курс долара виріс до 71,89 руб./$ (+30 коп. в порівнянні з четвергом).

В останній раз курс євро був вище 82 рублів 4 травня 2020 року – в розпал нафтової війни Росії з Саудівською Аравією.

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 17 червня:

долар – 71,24 рубля;

євро – 81,23 рубля.

Офіційний курс валют в Росії cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.

Доходи "Газпрому" від експорту газу в другому кварталі 2020 року впали вдвічі в порівнянні з першим кварталом і в 2,6 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до $3,5 млрд.