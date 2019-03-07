Курс євро пробив "дно" і йде на рекорд: що буде із гривнею

В Україні курс євро лише за минулий місяць втратив 3,5% у ціні, опустившись до 30,6 грн/€. У березні, прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче за психологічну позначку, пробивши чергове "дно". Поруч із цим експерти очікують зміцнення гривні і щодо долара.

OBOZREVATEL з'ясував, чому в Україні подешевшав євро і чого чекати від курсу гривні у березні.

Головне:

курс євро буде знижуватися в березні 2019-го;

головна причина зниження європейської валюти: ревальвація гривні щодо долара і падіння євро щодо тієї самої валюті;

євро впливає на українців менше, ніж долар.

Що буде з курсом євро

У жовтні минулого року курс євро досяг позначки у 33,12 грн. Всього за півроку європейська валюта втратила майже десяту частину у своїй ціні. Останні кілька тижнів, як видно на інфографіку, вартість європейської валюти значно знижується.

Так, тільки за лютий 2019 року курс знизився з 31,7 до 30,6 грн (тобто на 3,5%). У березні, впевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, курс знизиться до 29,5 грн/€. Таким чином, валюта опуститься нижче за психологічну позначку і досягне рекордної за більш ніж рік вартості. "Ми очікуємо на подальше зниження євро, до кінця березня він може опуститися до 29,5 грн", — прогнозує аналітик.

"До кінця березня він (курс євро — ред.) може опуститися до 29,5 грн", — прогнозує експерт.

Фінансовий аналітик Єгор Комов також упевнений, що курс євро має всі шанси опуститися нижче 30 грн/€. І головна причина — не ситуація на внутрішньому ринку, а співвідношення курсу долара і євро. За оцінками експерта, в березні нацвалюта щодо європейської досягне позначки у 29-7-29,9 грн/€.

"Думаю, що курс євро буде знижуватися, причому, дійсно, маємо всі шанси отримати мінімальний за 12-15 місяців курс. Якщо у вас є необхідність купити євро, наприклад, для поїздки до країн ЄС, у березні буде вдалий для цього період", — впевнений Комов.

Чому знижується курс євро:

долар в Україні дешевшає (пропозиція перевищує попит);

курс євро щодо долара на світових ринках знижується.

Збіг двох цих тенденцій, додає аналітик, сприяє зниженню його вартості в Україні. Європейська валюта на світових ринках дешевшає через цілу низку причин: в результаті монетарної політики Федеральної резервної системи США, вартість долара зросла щодо основних валют світу, економіка в ЄС зростає повільніше, ніж економіка Сполучених Штатів.

Долар

У березні на ситуацію також може вплинути вихід Великобританії з ЄС. Економіст Євген Олейников впевнений: серйозних проблем для валюти не буде, оскільки Англія зберегла свій фунт стерлінгів. Однак, турбулентності уникнути буде важко. "Це означає, що в разі виходу Великобританії з ЄС, на будь-яких умовах, не виникне ситуації, коли великий обсяг євро має повернутися в економіку Євросоюзу", — уточнив Олейников.

До речі, крім європейської валюти, також в Україні найближчим часом буде знижуватися і курс долара. Наразі довідковий курс американської валюти становить 26,76 грн/$. При цьому в березні долар, впевнений Володимир Мазуренко, може опуститися до 26,6 грн/$.

На що в Україні впливає курс євро

На внутрішньому ринку формується курс гривні щодо долара, пояснює Єгор Комов. Для прикладу, якщо курс американської валюти в Україні становить 27 грн/$, а співвідношення долара до євро 1/1,15, то європейська валюта подорожчає до 31,05 грн/€ (27 помножити на 1,15). Тобто чим дорожчий долар в Україні, тим більше доведеться заплатити за євро.

Від курсу євро залежить частина акцизів (бензин, сигарети). Крім того, в євро Україна отримує економічну допомогу від ЄС, частину валютного виторгу. Однак значно більший вплив на ситуацію в економіці і ціни на внутрішньому ринку справляє долар.

"Євро в Україні не має такого впливу, як долар. Більшість імпортної продукції — долари, державний борг і левова частка експорту — долари. За курсом євро варто стежити, але поки ми не так залежимо від євро. Можливо, якщо роль долара як головної резервної валюти буде знижуватися, то, думаю, і роль євро може збільшуватися. Але це перспектива", — пояснює Комов.

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