Курс досяг максимальної за два роки позначки: біткоїну передбачили подальше зростання

Курс біткоїна після максимальної за два роки позначки в 16 тисяч доларів буде поступово рухатися до нового значення в 17,5 тисячі доларів.

Такий прогноз у коментарі Forklog озвучив трейдер Ілля Мещеряков. Такий прогноз експерт вважає дуже ймовірним з огляду на динаміку останніх тижнів. Водночас інші криптовалюти переживають не найкращі часи: більшості "монет" не вдалося досягти навіть позначки, яка була зафіксована в перший тиждень листопада.

Біткоїн же почав упевнене зростання і має всі шанси поступово повернути собі максимальне історичне значення – понад 20 тисяч доларів. Правда, варто враховувати, що більшість країн не визнає біткоїн платіжним засобом, а курс криптовалют не залежить від економічно аргументованих факторів.

Головну роль відіграє настрій інвесторів, попит і операції всередині ринку, більшість з яких проходять повністю анонімно. Нікому не відомо, хто і в яких обсягах інвестує в криптовалюту. Ті, хто купували монети за мінімального курсу, могли озолотитися, а інвестори, які придбали актив на піку, досі не компенсували свої витрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від 11 500 до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.