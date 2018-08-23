Черный рынок просел впервые за последние 3 недели ниже официального. Средняя продажа сейчас ниже 27,82. Причем на официальном наличном рынке начинаться с 27,85. Межбанк устаканился на отметке 27,84/27,87 с падением маржи на средних котировках.

Все это хорошие признаки для гривни. Сегодня лучше, чем вчера. Праздник портят только пяток банков, которые поставили курс продажи принципиально выше 28,0. Их право, может у них дефицит валюты.