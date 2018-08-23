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Віталій Шапран
Віталій Шапран
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Курс доллара: для гривни появились хорошие признаки

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Черный рынок просел впервые за последние 3 недели ниже официального. Средняя продажа сейчас ниже 27,82. Причем на официальном наличном рынке начинаться с 27,85. Межбанк устаканился на отметке 27,84/27,87 с падением маржи на средних котировках.

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Все это хорошие признаки для гривни. Сегодня лучше, чем вчера. Праздник портят только пяток банков, которые поставили курс продажи принципиально выше 28,0. Их право, может у них дефицит валюты.

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Автор
Віталій ШапранВіталій Шапран
Тема
девальвація гривні
Об'єкт
курс валют
Джерело
Джерело:Facebook Виталия Шапрана
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