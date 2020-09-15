Курс долара від НБУ досяг 28 грн: скільки коштує в банках і обмінниках
Офіційний курс долара у вівторок, 15 вересня, виріс на 10 копійок і встановився на рівні 28 грн. Також подорожчав долар – до 33,24 грн (+18 коп.).
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс НБУ на 15 вересня
1 долар США – 28 грн;
1 євро – 33,24 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,84 грн/$ (+1 коп.)
Продаж – 28,13 грн/$ (+2 коп.)
Євро:
Купівля – 32,79 грн/€ (+4 коп.)
Продаж – 33,34 грн/€ (+3 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,97 грн/$
Продаж – 28,06 грн/$
Євро:
Купівля – 33,26 грн/€
Продаж – 33,37 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28 грн/$
Продаж – 28,04 грн/$
Євро:
Купівля – 33,07 грн/€
Продаж – 33,15 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, про фіційній курс долара в понеділок, 14 вересня, віріс на 7 копійок и встановівся на Рівні 27,90 грн, а ВАРТІСТЬ євро підскочіла – до 33,06 грн (+10 коп.).