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Курс долара від НБУ досяг 28 грн: скільки коштує в банках і обмінниках

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
2,8 т.
Курс долара від НБУ досяг 28 грн: скільки коштує в банках і обмінниках

Офіційний курс долара у вівторок, 15 вересня, виріс на 10 копійок і встановився на рівні 28 грн. Також подорожчав долар – до 33,24 грн (+18 коп.).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс НБУ на 15 вересня

  • 1 долар США – 28 грн;

  • 1 євро – 33,24 грн.

Офіційний курс валют в Україні.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,84 грн/$ (+1 коп.)

  • Продаж – 28,13 грн/$ (+2 коп.)

Курс долара в банках.

Євро:

  • Купівля – 32,79 грн/€ (+4 коп.)

  • Продаж – 33,34 грн/€ (+3 коп.)

Курс євро в банках.

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,97 грн/$

  • Продаж – 28,06 грн/$

Курс долара в обмінниках.

Євро:

  • Купівля – 33,26 грн/€

  • Продаж – 33,37 грн/€

Курс євро в обмінниках.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28 грн/$

  • Продаж – 28,04 грн/$

Курс долара на чорному ринку.

Євро:

  • Купівля – 33,07 грн/€

  • Продаж – 33,15 грн/€

Курс євро на чорному ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про фіційній курс долара в понеділок, 14 вересня, віріс на 7 копійок и встановівся на Рівні 27,90 грн, а ВАРТІСТЬ євро підскочіла – до 33,06 грн (+10 коп.).

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