Курс долара від НБУ досяг 28 грн: скільки коштує в банках і обмінниках

Офіційний курс долара у вівторок, 15 вересня, виріс на 10 копійок і встановився на рівні 28 грн. Також подорожчав долар – до 33,24 грн (+18 коп.).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс НБУ на 15 вересня

1 долар США – 28 грн;

1 євро – 33,24 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,84 грн/$ (+1 коп.)

Продаж – 28,13 грн/$ (+2 коп.)

Євро:

Купівля – 32,79 грн/€ (+4 коп.)

Продаж – 33,34 грн/€ (+3 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,97 грн/$

Продаж – 28,06 грн/$

Євро:

Купівля – 33,26 грн/€

Продаж – 33,37 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28 грн/$

Продаж – 28,04 грн/$

Євро:

Купівля – 33,07 грн/€

Продаж – 33,15 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, про фіційній курс долара в понеділок, 14 вересня, віріс на 7 копійок и встановівся на Рівні 27,90 грн, а ВАРТІСТЬ євро підскочіла – до 33,06 грн (+10 коп.).

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