Курс долара в жовтні значно зміниться: аналітик озвучив прогноз до кінця місяця

В Україні курс долара в жовтні може вирости з 28,4 до 28,75 грн/$. При цьому гривня буде дешевшати повільніше, ніж у вересні.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Курс гривні в жовтні може коливатися в діапазоні 28,0– 28,75 грн/$. На валютному ринку збережуться девальваційні очікування, і гривня продовжить падати, однак інтенсивність ослаблення знизиться. У жовтні, до продажу валюти підключаться аграрії, а імпортери, навпаки, знизять активність, після закупівель у вересні", – прогнозує Шевчишин.

Зараз найбільший вплив на курс долара чинять іноземці. Вони продають державні цінні папери (ОВДП), купують долари і тим самим підштовхують курс до зростання.

"Така ситуація не дозволяє повноцінно фінансувати дефіцит бюджету, в результаті чого Національний банк змушений вдаватися до емісії гривні. Це в свою чергу посилює інфляційні очікування і запускає механізми зростання цін реального ринку, що ще більше тисне на гривню і відвертає інвесторів від низькодохідних держоблігацій", – зазначає Андрій Шевчишин.

За словами експерта, НБУ стримуватиме коливання і девальваційні атаки на ринку через інтервенції та викуп валюти. У той же час, ситуація на зовнішніх ринках залишається для гривні сприятливою: ціни на зернові культури знаходяться на високому рівні; ціни на соняшникову олію хоч і впали, але утримуються на рівнях серпня. Сприятливими для експортерів залишаються і ціни на залізорудну сировину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.